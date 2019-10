"Amo al Real Madrid, a Florentino, pero no podía seguir, que lo sepa todo el mundo"

Hamit Altintop tuvo un paso breve por el Real Madrid, fue uno de los jugadores que presión y otros problemas pudieron cuando tenían la oportunidad de triunfar en su vida.

El futbolista llegó en 2011 y en 2021 tuvo que renunciar al equipo, así lo contó a diario Marca: "¿Estás loco? ¿Te quieres ir del Real Madrid? No es posible, pero cómo puedes pensar eso", exclamó José Mourinho cuando el turco entró en su despacho para suplicarle que le dejara marchar, que no podía más.



El turco estuvo durante una temporada en el Real Madrid



El portugués fue quien pidió el fichaje del turco, reveló que cuando el entrenador lo llamó, no lo podía creer. Firmó cargado de ilusión y con una lesión en la espalda que no le abandonó en ese año que pasó de paraíso a infierno.



"El Real Madrid fue muy importante para mí, un paso decisivo en mi carrera. Amo al club, a la ciudad, al presidente, a José Ángel, pero no podía seguir. Que lo sepa todo el mundo, de verdad", dio a conocer Altintop.



Además, el futbolista de Turquía, renunció a tres años de contrato y de salario en el conjunto blanco: "Llegué y te ves ahí, con Ronaldo, Casillas, Higuaín, Benzema, Khedira... y empiezas a sentir la responsabilidad de hacerlo bien. Tienes prisa y la espalda no me dejaba. Durante tres meses solo buscaba entrenar sin dolor", afirmó.





Y agregó: "¿Con quién me llevaba bien? Tenía buena relación con todos, el vestuario era muy bueno, pero durante mucho tiempo me encerré en mí mismo para olvidar los problemas... y eso fue lo peor. Era la oportunidad de mi vida...", recuerda. "No pude ser el Altintop de verdad. No leía prensa, pero sabía lo que decían".



Y sobre Mourinho: "Es un grande. Me gusta mucho como entrenador. Es de los mejores." Respecto al ambiente que crea en los equipos afirma: "En el vestuario es distinto. Nada que ver con lo que parece. Se lleva bien con el jugador, le defiende y da la cara por el grupo. Sé que fuera es distinto, pero sabe llevar muy bien todo lo que rodea al equipo, al que obliga a competir siempre".



Actualmente Altintop se encuentra sin equipo y a sus 36 años está más cerca del retiro que de seguir ligado al fútbol profesional.