Messi se confiesa: ''No cambiaría nada de lo que gané por la Copa del Mundo''

El delantero Lionel Messi admitió que no cambiaría ninguno de sus títulos ganados con el Barcelona por conquistar la Copa del Mundo.

En un avance que publicó TyC Sports de una entrevista que saldrá completa este fin de semena, Messi dejó una frase inesperada sobre las críticas que recibe cuando juega con la selección argentina.

''Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es'', explica el atacante.

En esa misma línea, el '10' azulgrana añade que ''no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar''.

Messi estuvo muy cerca de conquistar un Mundial cuando la Albiceleste disputó la final del torneo contra Alemania en Brasil 2014. En esa ocasión la escuadra teutona levantó el título gracias a un gol en la prórroga de Mario Gotze.

Sancionado

Cabe recordar que Messi sigue castigado por sus fuertes acusaciones contra la Conmebol, por lo que volverá a vestir la camiseta de la selección argentina hasta el 2020. Además fue multado con 50 mil dólares.