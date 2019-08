¡OFICIAL! Conmebol y su duro castigo a Messi por sus declaraciones en Copa América

El Tribunal de Disciplina de la Conmebol suspendió por tres meses al capitán de la selección argentina Lionel Messi y le impuso una multa por 50.000 dólares a raíz de las fuertes críticas que formuló contra la organización sudamericana, indicó este viernes la entidad.

La medida impide a Messi jugar partidos oficiales y amistosos por tres meses, hasta noviembre próximo, indicó un comunicado de la Conmebol, por el que el ídolo argentino podrá jugar la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 que comienza en marzo de 2020.



El capitán de la selección argentina emitió duros cuestionamientos a un arbitraje el mes pasado en la Copa América de Brasil-2019.

Las duras declaraciones que Messi dijo sobre Conmebol

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América", expresó Messi cuando se le preguntó por qué no salió a la premiación del tercer lugar que ganó con Argentina.

Pero primero había dicho: "Se cansaron de cobrar boludeces en la Copa América y no fueron al VAR. Increíble; cobraron manos boludas, foules boludos, penales boludos, y hoy no fueron al VAR".