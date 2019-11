Ernesto Valverde se rinde a Messi: "Con él cualquier cosa es posible"  

Ernesto Valverde habló luego del triunfo del Barcelona sobre el Celta (4-1) con una gran exhibición de Lionel Messi que marcó un hattrick.

El entrenador se rindió ante el '10' argentino y aseguró que cuando él todo es posible. Además habló sobre la paciencia que hay que tener con Antoine Griezmann.



Lionel Messi y sus golazos

"Con Leo cualquier cosa es posible. Es una faceta que domina a la perfección. En estas acciones, el contrario está prevenido de no hacer faltas en la frontal. Si las hace, intentamos aprovecharlas".



Y agregó: "A parte de convertir los goles, tiene un compromiso con el juego. Interpreta que el equipo no está fluido por lo que sea y él, con la responsabilidad que tiene, baja a cogerla, a desahogar al equipo. Lo interpreta a la perfección".

Sobre la victoria

"Después de perder, conviene ganar. Más en un equipo cmo el nuestro. El otro día tuvimos una derrota dolorosa y hoy nos hacía falta. En el primer tiempo nos ha costado mucho, con la presión tan alta, que nos dificultaba la salida y nosotros no teníamos mucho ritmo de juego".



El cambio de Busquets

"Empezamos con Sergi Roberto ahí, de pivote. Me gusta ahí, lo que pasa es que, tal y como estaba el partido, ha habido un momento en el que lo he cambiado porque tiene mucho despliegue. Ha durado tres minutos por la lesión de Semedo".