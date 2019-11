Clement Lenglet revela su estilo de vida: No se cree estrella y no compraría un Ferrari

Disciplinado dentro y fuera de la cancha, hombre de hogar y alejado de los escándalos, además gusta de no hablar mucho con la prensa.

Clement Lenglet es una de las figuras en el plantel del FC Barcelona y a pesar que juega en uno de los mejores clubes del mundo, no se considera una estrella y que tampoco ha cambiado la forma en cómo vive la vida.

"No he cambiado mi estilo de vida. No fui una estrella en el Nancy y creo que todavía no lo soy. El mundo del fútbol tiene ventajas y desventajas", aseguró el joven zaguero de 24 años.

El defensor de la selección de Francia brindó una entrevista a L'Est Republicain en la que contó detalles íntimos de su vida revelando la razón por la que no se compraría un auto de alta gama como un Ferrari o un Lamborghini, algo que muchos futbolistas con su salario hacen.

"Soy consciente del valor del dinero. Sé que gano mucho. Cuando voy a un restaurante no miro los precios, si algo cuesta cuarenta euros o cien. Me permito algunas cosas, pero no comprar un Ferrari. Es agradable, pero sigue siendo un automóvil y no me atrae más que eso".

Lejos de gastar dinero en un automóvil deportivo, Lenglet prefiere darle uso al que el Barca le da a todos sus jugadores a inicios de temporada.

Lenglet en el Barca actualmente percibe más de 300 mil euros mensuales, un altísimo salario que ni altos ejecutivos de empresas importantes en el mundo ganan y es por ello que él da el valor que corresponde.

¿Su opinión sobre Lionel Messi? “Es un gran amigo del vestuario que todos los días actúa tan simple que te obliga a verlo así”, lo definió.

Lenglet llegó al Barcelona hace dos temporadas procedente del Sevilla, los catalanes pagaron 35 millones de euros por su contratarlo y desde entonces revela que la vida pública es un poco difícil.

“El entorno futbolístico tiene sus ventajas y desventajas. Veo menos a mis amigos y ya no puedo ir al cine, pero se ve compensado por los grandes momentos que tengo la oportunidad de vivir”, detalló en la nota que hizo con el medio L’Est Republicain.