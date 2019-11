El FC Barcelona confirma que podrían fichar de nuevo a Neymar

En el pasado mercado de fichajes el FC Barcelona intentó de todas las maneras hacer posible el regreso de Neymar, pero al final no se pudo llegar a un arreglo con el PSG.

El brasileño puso las cosas claras al conjunto parisino y pidió su salida del equipo con la intención de volver al Camp Nou, donde Messi es uno de sus grandes amigos.

Eric Abidal, secretario técnico del Barcelona, brindó una amplia entrevista a Mundo Deportivo, donde confirma que Neymar podría llegar al club en un futuro cercano. ¿En la próxima campaña?

“Un jugador top, que tiene filosofía Barça y que está rindiendo a un nivel alto, siempre será una opción. A partir de ahí, a nivel deportivo podemos tomar decisiones, pero todo el tema financiero, hay cosas a las que puedes llegar y otras que no. El futuro dirá. Si sigue a este nivel, porque la temporada es muy larga, no voy a decir que va a ser la opción número 1 pero puede ser una opción clara”, recalcó.

Pese a las negativas del PSG, el secretario técnico azulgrana es partidario de “negociar y hablar” antes de que el jugador pueda recurrir a la FIFA para que fije un precio de traspaso, amparándose en una cláusula que se lo permitiría.

SOBRE EL CASO DE RAKITIC

Abidal dejó en manos de Rakitic el que salga del Barça en el próximo mercado invernal. “La decisión la tendrá él. Voy a hablar con Ivan, aunque ya había hablado con él, pero hay que ser transparente, entre lo que piensa el entrenador, lo que pensamos nosotros como club, explicar cuál es el plan, y también tener el ‘feedback’ suyo a nivel deportivo”, señaló Abidal.



Eric Abidal se pronunció sobre el caso de Neymar, Rakitic y Ernesto Valverde.

El croata reveló hace unos días que no la está pasando bien en la actual temporada porque ha pasado a ser suplente.

“Claro que se siente triste porque no juega mucho, como cada jugador que no juega. Es verdad que es un jugador con mucho más carisma que otros, que ha jugado mucho a un alto nivel y todo lo que va a decir la gente va a estar pendiente, pero para mí no cambia nada la situación como Rakitic u otro jugador porque el problema son los minutos de juego”, dijo.

LA OPCIÓN DE KOEMAN

¿Quién será el entrenador del Barça la próxima temporada? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras el rumor de que Koeman tiene una cláusula para dirigir al Barcelona.

Abidal deja las cosas claras: “Seguramente será Ernesto Valverde (el DT la próxima campaña) porque ya tiene contrato. Ahí no hay ninguna duda. El tema de Koeman es una información que ya todo el mundo sabe, pero no es decisión suya, sino del club. Yo vivo con el presente, apoyando al entrenador, decirle cómo está la situación, cómo piensan los jugadores, cómo vemos nosotros el trabajo suyo, orientar si tenemos que orientar y a partir de ahí, el club o él tomarán la decisión, aunque es verdad que siempre tenemos que estar preparados”, aseguró.