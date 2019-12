EN VIVO: ¡Se revela el Top 10 de los nominados a ganar el Balón de Oro 2019!

TRANSMISIÓN EN DIRECTO

La familia Messi desfiló por la alfombra roja.

12:20 PM: El astro argentino de Barcelona y máximo favorito para ganar el Balón de Oro 2019, Lionel Messi, desfila con su esposa e hijos por la alfombra roja.

12:05 PM: Robert Lewandoski ya desfiló junto a su esposa por la alfombra roja.

El delantero polaco posó junto a su esposa para las cámaras en la entrega del Balón de Oro 2019.

12:00 PM: Así luce la alfombra roja donde desfilarán las estrellas del fútbol para la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2019.

TOP 10

Alisson Becker (Liverpool)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Sadio Mané (Liverpool)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

11:48 AM: En el puesto 11, Frenkie De Jong completa la lista de jugadores previo al top 10 en la entrega del Balón de Oro 2019.

11:45 AM: Así luce el teatro du Châtelet, sede de la gala de entrega del Balón de Oro 2019, previo al inicio de la ceremonia.

11:40 AM: En la posición 12 aparece el delantero inglés de Manchester City, Raheem Sterling.

11:35 AM: En el puesto 13 se ubicó el atacante de Real Madrid, Eden Hazard. La lista filtrada sigue cumpliéndose.

11:30 AM: El lugar 14 es para el volante belga de Manchester City, Kevin De Bruyne.

11:25 AM: El defensor holandés de Juventus, Matthijs de Ligt, se quedó con el lugar 15 del listado de 30 futbolistas.

11:20 AM: En el lugar 16 se encuentra el delantero argentino de Manchester City, Sergio "Kun" Agüero. La lista que se ha filtrado se sigue cumpliendo.

11:10 AM: Se ha filtrado una imagen de la clasificación hasta la posición 11. El top 10 está ordenado en forma alfabética.

Esta es la imagen que circula en redes sociales sobre el listado del Balón de Oro 2019.

11:04 AM: El delantero brasileño del Liverpool, Roberto Firmino, se quedó con el puesto 17 del listado de 30 jugadores.

10:58 AM: Antoine Griezmann, delantero de Barcelona, se ubicó en el lugar 18 del ranking.

10:55 AM: El lugar 19 le pertenece al carrilero del Liverpool, el inglés Trent Alexander-Arnold.

10:50 AM: El ganador del Balón de Oro 2018, Luka Modric, aceptó la invitación de los organizadores y será el encargado de entregar el premio este año.

10:43 AM: En el puesto 20 quedaron igualados el delantero del Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang y el atacante serbio y del Ajax, Dusan Tadic.

10:38 AM: En el lugar 22 fue seleccionado el surcoreano del Tottenham, Heung-Min Son.

10:34 AM: El puesto 23 es para el capitán de Francia y portero del Tottenham, Hugo Lloris.

10:30 AM: En el lugar 24 quedaron empatados el defensor Kalidou Koulibaly del Nápoli y el portero de Barcelona, Marc André Ter-Stegen.

10:19 AM: En el lugar 26 también están igualados Karim Benzema de Real Madrid y Georgino Wijnaldum de Liverpool.

10:15 AM: Joao Félix de Atlético Madrid, Marquinhos del PSG y Donny Van de Beek del Ajax recibieron la misma cantidad de puntos y están igualados en el lugar 28.

10:10 AM: Se empieza a revelar el ránking oficial de cómo quedó el listado de los nominados al Balón de Oro 2019.

10:05 AM: Para el Trofeo Yashin al mejor portero del año, los nominados son:

Marc André Ter-Stegen: Barcelona

Jan Oblak: Atlético de Madrid

Kepa Arrizabalaga: Chelsea

Alisson Becker: Liverpool

Ederson: Manchester City

Manuel Neuer: Bayern

Andre Onana: Ajax

Wojciech Szczesny: Juventus

Hugo Lloris: Tottenham

Samir Handanovic: Inter de Milán

9:55 AM: Lionel Messi viajó con su esposa e hijos a Francia para estar presentes en la gala.

9:50 AM: El portugués Cristiano Ronaldo no estará presente en la gala y eso ha aumentado los rumores que el crack de la Juventus ya sabe que no ganará el Balón de Oro 2019.

9:45 AM: En las últimas horas se ha filtrado en redes sociales una imagen que anuncia a Lionel Messi como el ganador del Balón de Oro 2019.

Esta es la imagen que circula en redes sociales del listado oficial.

9:30 AM: Didier Drogba y Sandy Heribert serán los anfitriones de la gala en la entrega del Balón de Oro 2019.

BALÓN DE ORO MASCULINO 2018

1. Luka Modric (CRO / Real Madrid), ganador.

2. Cristiano Ronaldo (POR / Juventus Turín)

3. Antoine Griezmann (FRA / Atlético Madrid)

4. Kylian Mbappé (FRA / PSG)

5. Lionel Messi (ARG / FC Barcelona)

6. Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

7. Raphael Varane (FRA / Real Madrid)

8. Eden Hazard (BEL / Chelsea)

9. Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

10. Harry Kane (ANG / Tottenham)

11. N'Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12. Neymar (BRE / PSG)

13. Luis Suárez (URU / FC Barcelona)

14. Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

15. Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16. Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

17. Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

18. Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19. Roberto Firmino (BRE / Liverpool)

20.Ivan Rakitic (CRO / FC Barcelona)

21. Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

22. Edinson Cavani (URU / PSG)

23. Sadio Mané (SEN / Liverpool)

24. Marcelo (BRE / Real Madrid)

25. Alisson Becker ( BRE / Liverpool)

26. Mario Mandzukic (CRO / Juventus Turín)

27. Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28. Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29. Isco (ESP / Real Madrid)

30. Hugo Lloris (FRA / Tottenham).

BALÓN DE ORO FEMENINO 2018

1. Ada Hegerberg (NOR / Lyon), ganadora.

2. Pernille Harder (DIN / Wolfsburg)

3. Dzsenifer Marozsan (FRA / Lyon)

4. Marta (BRA / Orlando)

5. Sam Kerr (AUS / Perth)

6. Lucy Bronze (ING / Lyon)

7. Amandine Henry (FRA / Lyon) y Wendie Renard (FRA / Lyon)

9. Megan Rapinoe (Estados Unidos / Seattle)

10. Lindsay Horan (Estados Unidos / Portland)

11. Lieke Martens (HOL / FC Barcelona)

12. Saki Kumagai(JAP / Lyon)

13. Amel Majri (FRA / Lyon)

14. Fran Kirby (ING / Chelsea)

15. Christine Sinclair (CAN / Portland).

¡BIENVENIDOS!

La revista France Football revelará este día al nuevo ganador del Balón de Oro con Lionel Messi, Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo como los favoritos.