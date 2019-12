Balón de Oro 2019: La excusa de Cristiano Ronaldo para no asistir a la gala en Francia

Cristiano Ronaldo decidió no asistir a la entrega del Balón de Oro y la principal razón de su no presencia es que no será él quien ganará este prestigioso premio.

¿Por qué el crack de la Juventus no irá? Este lunes el medio Goal.com ha informado que la principal razón o excusa del portugués es que tiene un compromiso paralelo a la ceremonia que se desarrollará este lunes en París, Francia.

CR7 ha decidido acudir a la Gran Gala del Calcio, un evento paralelo donde recibirá el premio MVP como mejor futbolista de la temporada pasada en la Serie A y además tiene la posibilidad de ganar otros premios.

Lionel Messi junto a su esposa Antonella Roccuzzo rumbo a París a recibir el Balón de Oro.

Y es que desde el domingo por la noche se filtró en redes sociales que el argentino Lionel Messi lidera el ranking a ganar el premio seguido del defensor holandés Virgil Van Dijk y luego el egipcio Mohamed y por último aparece el portugués.

Esta sería la primera vez, desde 2010, que Cristiano Ronaldo no entra en el podio a ganar este galardón de los cuales tiene cinco y hoy Messi lo superaría al llegar a seis.

- Nuevo trofeo para los porteros -

Rapinoe, cuya figura ha superado el terreno de juego para convertirse en un icono de la oposición al presidente estadounidense Donald Trump, es también un símbolo de la lucha por los derechos LGBT y de la igualdad hombre-mujer.

Entre las veinte nominadas figura también la australiana Sam Kerr, que acaba de fichar por el Chelsea, o la inglesa Lucy Bronze, nombrada jugadora de la UEFA del año.

Otras dos distinciones serán atribuidas este año en el marco del Balón de Oro, con el trofeo Raymond Kopa del mejor jugador sub-21, y el trofeo Lev Yashin, recompensando por primera vez a los porteros.

El francés Kylian Mbappé (20 años), vencedor del primer premio Kopa el año pasado, no podrá sucederse a sí mismo al haber superado el límite de edad por unos días.

Mbappé era el favorito a llevarse el nuevo premio Kopa, pero no podrá ya que por unos días no aplica al premio.

El holandés Matthijs de Ligt (20 años), uno de los pilares de la epopeya del Ajax de Ámsterdam en la escena europea el año pasado, o el portugués Joao Felix (20 años), ganador del 'Golden Boy' 2019, son los principales favoritos.

Entre los guardametas, el trofeo Yashin podría caer en los guantes del portero brasileño de Liverpool, Alisson Becker, o en los del alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen.