Messi lo acepta: "Cuando Cristiano Ronaldo me igualó, admito que me dolió"

Nadie tiene más que él. Lionel Messi conquistó ayer su sexto Balón de Oro haciendo historia en el mundo del fútbol.

El jugador del FC Barcelona dio una entrevista para France Football, un día después de haber recibido el nuevo trofeo que lo coloca como el mejor futbolista del 2019.

Messi ha reconocido que le afectó mucho ser alcanzado por Cristiano Ronaldo en Balones de Oro conquistados.

"Por un lado, me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más", reveló La Pulga.

"Una vez más, los títulos de equipo son los más importantes, aunque los individuales tienen gran valor. En lo que al Balón de Oro respecta, cada uno lo vive a su manera. Eso sí, en el deporte del máximo nivel, siempre se quiere ganar", agregó Leo sobre el tema.

ACEPTA QUE FUE SUPERADO POR CR7

Lionel Messi tenía claro por qué dejó de ganar Balones de Oro en las ediciones anteriores. Destacó que Cristiano Ronaldo ganaba campeonatos y él no lo estaba haciendo.



Messi acepta que cuando Cristiano Ronaldo ganó su quinto Balón de Oro le dolió un poco.

"Entiendo por qué no ganaba. No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions y esa es la competición que da más oportunidades de llevarse el Balón de Oro. Cuando Cristiano Ronaldo iba ganando los trofeos era porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones, siendo además determinante", apuntó.

NO ES EL MEJOR DE LA HISTORIA

Por otra parte, Messi confiesa también que su papel en el Barça actual no es marcar en cada partido. “Yo soy un constructor no un goleador”, subraya y recuerda que “cada año tengo la posibilidad de firmar con otros”.

A Messi le preguntaron en su entrevista con France Football si se considera el mejor de todos los tiempos por tener seis Balones de Oro.

"Honestamente, yo no sé quién es el mejor jugador de la historia", expresó.