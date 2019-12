Gareth Bale: "El Bernabéu es el mejor sitio para que te piten"

Gareth Bale habló de su situación actual en el Real Madrid, el galés lo hizo para el medio BT Sport y habló sobre los pitos en el Bernabéu y sobre la llegada de Mourinho al Tottenham.

El galés no vive su mejor momento futbolístico y ha perdido la titularidad en el cuadro de Zidane, además, cada vez que entra al campo no aprovecha los minutos que le da el DT francés.

Bale definió sus prioridades y el Bernabéu se cansó de su apática actitud.



La afición blanca ha resentido su nivel y sus últimas polémicas como la bandera que sacó durante la clasificación de Gales a la Eurocopa, donde definía sus prioridades "Gales, Golf, Madrid, en ese orden".



Este día habló con respecto a los pitos que recibe en la Casa Blanca y así respondió: "La primera vez que escuché los pitos fue un poco un shock, me sorprendió. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Pero a medida que fui teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora sólo me encojo de hombros. De alguna manera, es el mejor lugar para que te piten y si no haces una buena actuación, lo entiendo".

Sobre cambiar la opinión de la gente aseguró: "Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer. Eventualmente, los pitidos se paran y sigues con tu carrera, como siempre".



Bale también se refirió a la llegada de José Mourinho al Tottenham, su antiguo club: "Teniendo a Mou hay una declaración de intenciones del club, creo que es un ganador en serie. El Tottenham quiere ganar títulos y no creo que haya una mejor asociación que Mourinho y el club para tratar de ganar", cerró.