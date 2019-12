Nuevo problema en el PSG: Mbappé no se siente tratado como un estrella

Dolido, así se siente el delantero francés Kylian Mbappé con su entrenador en el PSG, Thomas Tuchel.

En el último partido del conjunto parisino ante el Montpellier, el técnico lo cambió al minuto 90 ya con la victoria en el bolsillo 3-1, situción que no le sentó bien al futbolista.



Según da a conocer Mundo Deportivo este día, Mbappé siente que Tuchel lo trata como un juvenil y no como estrella. El entrenador espera mucho más sacrificio, dedicación y entrega de su jugador franquicia.



El francés se siente importante y quiere que se le trate como eso, un jugador de élite. A Messi nunca le cambian en el Barcelona. Tampoco a Cristiano Ronaldo. En su situación, él no tiene esa misma consideración por parte de su DT. Y su percepción es real.

Por otra parte, el articulo da a conocer que Tuchel piensa que Mbappé tiene mucho que aprender y que debe esforzarse más para ser la estrella que reclama.



El técnico alemán no niega las capacidades del galo y sabe que es un jugador descomunal, pero que necesita cambiar su forma de actuar para no quedarse solo en una promesa.