Serie A: Napoli agrava su crisis con derrota en el estreno de Gattuso

La llegada de Gennaro Gattuso esta semana como entrenador del Nápoles (8º) en lugar de Carlo Ancelotti no ha servido de revulsivo. El equipo de San Paolo perdió en su estadio 2 a 1 ante el Parma en el descuento final, este sábado en la 16ª jornada de la Serie A, y sigue agravando su crisis.

Sin contar la Champions League, donde el equipo se clasificó para los octavos de final como segundo de su grupo, el Nápoles lleva sin ganar un partido liguero desde el pasado 19 de octubre, cuando venció 2-0 al Hellas Verona.



Desde entonces ha encadenado ocho partidos sin ganar (cinco empates, tres derrotas), lo que ha hecho que el equipo sea octavo y pueda seguir perdiendo posiciones a lo largo del fin de semana.

Debut amargo de Gattuso

Una situación muy complicada para el vigente subcampeón del 'Calcio', que está atravesando un momento crítico y que ha recurrido a Gattuso, exentrenador del Milan y expupilo precisamente de Ancelotti cuando era jugador del equipo 'rossonero', para apagar un incendio que no deja de propagarse.