"Merecíamos un poco más", dice Zidane tras el Clásico Barcelona - Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró convencido este miércoles tras empatar 0-0 con el Barcelona en el clásico liguero español, que su equipo merecía "un poco más".



"Hicimos un gran partido, nos ha faltado nuestro gol, merecíamos un poco más hoy, pero esto es el fútbol, nos ha faltado un poco de claridad en el tramo final (de cara a portería)", dijo Zidane en rueda de prensa tras el partido.



"Hay que seguir así porque estamos bien y hay que felicitar a los jugadores, controlamos muy bien, jugamos en campo contrario, no es un equipo cómodo cuando vas a por el partido y hay que estar satisfechos", añadió.



Zidane consideró que la falta de gol de su equipo este miércoles fue algo puntual y no se mostró preocupado por ello.





"Lo más importante es tener ocasiones de gol, juego y eso lo hemos tenido. El partido son 90 minutos, no se ha podido marcar, pero puedo estar orgulloso de mis jugadores", aseguró el técnico blanco.

Real Madrid mereció ganar

Zidane se mostró convencido de que "hoy había sitio para ganar con el partido que hicimos, a veces no, pero hoy sí".



"No hay que darle más vueltas. Lo importante es nuestra actitud, lo que hicimos durante 90 minutos, presionando en campo contrario, quitando la posesión a este equipo que no le gusta correr detrás del balón", consideró el técnico merengue.



Zidane consideró que la imagen de su equipo sale reforzada del Camp Nou, pero insistió en que "para los jugadores les sabe a poco".





"Pero estamos bien en la actitud, en el juego. Hay partidos en que no se mete y hay que aceptarlo", añadió Zidane, que afirmó haber vivido bien este clásico marcado por las anunciadas protestas de independentistas catalanes.



"Lo he vivido bien. Todo ha salido bien para el Barcelona, para el Real Madrid, para el fútbol, todos querían ver un buen partido de fútbol. Creo que podemos estar contentos", sentenció.