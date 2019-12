Sergio Ramos: "Son dos penales claros, ojalá que cuando nosotros hagamos uno no lo miren"  

Real Madrid sacó un amargado empate del Camp Nou, el conjunto merengue dominó al Barcelona, pero no pudo traducir ese buen partido en goles.

Sergio Ramos, capitán blanco, habló tras el encuentro y analizó el duelo que disputaron en suelo catalán, donde siguen lideres juntos al Barca.



"Cuando no se gana, uno no se puede ir contento, al final sumar siempre es positivo, pero si que es cierto que hoy hemos visto a un Real Madrid con mucha personalidad en un campo muy complicado, de los más difíciles, con un equipo que siempre tiene la posesión de balón y les hemos creado muchas ocasiones", aseguró.





Sobre el encuentro que planeó Zidane con una presión muy alta afirmó: "Controlamos bien el juego, sobretodo las ocasiones del gol, tuvimos uno que otra más que ellos, planteamos la estrategia de la presión, quitarle la pelota desde el portero y salió bastante bien".

Ramos también habló de los penales dudosos que no se le pitaron al Real Madrid por parte del árbitro José Hernández Hernández y que Raphael Varanes reclamó durante el encuentro.



"Lo hemos visto en el descanso y según se ve son dos penales claros, pero diga lo que diga ya no se puede cambiar nada, al final el VAR está para ayudar, hoy no ha sido así, mala suerte, ya nos tocará a nosotros que cuando hagamos un penal no lo mire", dijo Sergio Ramos.