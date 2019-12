Liverpool no podrá utilizar su parche de Campeón del Mundo en la Premier League   

La Premier League tiene sus reglas bien definidas y son tan estrictas que nadie las puede incumplir, la última será la que tendrá que llevar a cabo el Liverpool.

Te puede interesar: Mercado: Barcelona vuelve a la carga por crack, Real Madrid perdería a Isco y Ibrahimovic es noticia



El equipo rojo no podrá usar el logo de campeón del Mundial de clubes en la liga inglesa. Una norma tan dura que el conjunto de Jurgen Klopp logró romper, pero solo por un partido.



La única vez que se verá el parche será este 2019, en 2020 no, los aficionados podrán disfrutar de la insignia en el duelo contra Wolverhampton del próximo 29 de diciembre, según informa The Guardian.



La liga inglesa es muy estricta en los diseños de camisa y desde un principio está prohibido lucir la pegatina del Mundial de Clubes que recién ganó Liverpool contra Flamengo en Catar.





Solo lo podrán hace en Anfield el día citado, ya que después será retirado y no se volverá a ver en todo el resto de la temporada en la Premier League.

LEER MÁS: Menos de dos meses duró la aventura de Keisuke Honda en el Vitesse: "Me siento culpable"



Sin embargo, Liverpool sí podrá lucir la insignia en los partidos de la Champions League, tal y como lo hizo Real Madrid en las últimas tres ediciones.