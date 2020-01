A Dembélé le gusta el Liverpool: El 'like' del francés que causa furor en redes sociales

Ousmane Dembélé se recupera de su última lesión muscular, por lo que ha salido del mapa futbolístico por ahora, no de las redes sociales donde ha causado furor en las últimas horas.

Al francés le llamó mucho la atención un montaje que se hizo con la camisa del Liverpool, a tal grado de darle 'me gusta', generando mucha expectativa por su futuro.



Lo curioso de todo es que ese 'like' de Dembélé es de una celebración de Wijnaldum en la remontada al Barcelona en la pasada edición de la Champions League.

Dembéle le dio 'like' a un montaje donde su rostro aparece con la camisa del Liverpool, eso creo furor en redes sociales.



Seguro que el atacante no era consciente de ello y todo quedará en una anécdota, pero se hubiera evitado el revuelo no dando lugar a la polémica con el 'me gusta'.



Eso fue lo que levantó la controversia ya que el francés se podría estar ofreciendo al conjunto de Jurgen Kloop con esta simple acción desde su cuenta oficial de Instagram.

FRUSTRADA ETAPA EN BARCELONA

Dembélé no ha tenido suerte en su paso por Barcelona ya que su estadía en el equipo culé ha estado plaga de lesiones, una tras otra.