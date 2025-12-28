Lucha Milan vs Inter por el liderato y Napoli no se rinde: así quedó la tabla de posiciones en la Serie A

El Milan, que solo opta ya en esta campaña a levantar el título del 'Scudetto', atropelló este domingo al Hellas Verona (3-0) para advertir al resto de sus contrincantes en la parte noble de la tabla, situado virtualmente líder de la Serie A y a la espera de una derrota del Inter que le permita dormir en lo más alto.Algo dolido por la eliminación de la Supercopa de Italia, donde certificó su segunda caída de la campaña después de la Copa Italia, el Milan supo resarcirse con un festín navideño en forma de goles que amansó San Siro. Son ya 4 meses sin perder los del combinado 'rossonero', derrotado solo en la primera jornada por el recién ascendido Cremonese.