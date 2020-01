Iniesta revela la fecha de su retiro y confirma que le gustaría volver al Barcelona

Andrés Iniesta se encuentra en Barcelona disfrutando de unas merecidas vacaciones tras ganar con el Vissel Kobe la Copa Emperador.

El español asistió a un acto promocional de la firma Asics y ahí fue entrevistado, dando detalles importantes sobre su carrera.

Iniesta ya tiene 35 años de edad, por lo que se puede decir que se encuentra en la etapa final de su carrera.

Ver: David Villa y su emotiva despedida con el Vissel Kobe

"Me quedan dos años de contrato y no sé después si tendré ilusión o fuerza para continuar un año más", aseguró el jugador que le ha ido muy bien en el fútbol de Japón.

Tras el retiro profesional, que sería en dos años, Iniesta ya tiene claro lo que desea ser. "Ser entrenador es algo que me va apeteciendo", remarcó.

INIESTA Y UN REGRESO AL BARCELONA

Tras dejar claro que su retiro del fútbol sería en Japón, Don Andrés destaca su gran deseo de regresar a Barcelona.



Andrés Iniesta asegura que se siente muy cómodo jugando en Japón y espera retirarse en dicho club.

"Me encantaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque es mi casa, pero estamos hablando de hipótesis. Me siente aún futbolista y me encanta", dijo el futuro DT.

Además: El 11 del Barcelona para enfrentar al Atlético en semifinales de la Supercopa

En cuanto a las críticas al juego del conjunto blaugrana, el exjugador azulgrana aseguró que "yo sigo viendo al Barça como el mejor equipo. Su fútbol es distinto al de los demás y es el que más me gusta, no tengo dudas".

INIESTA SOBRE NEYMAR Y PUIG

Por otra parte, Iniesta habló sobre la posibilidad de que Neymar regrese al FC Barcelona. Hay que recordar que ambos fueron compañeros.

"Neymar es de los mejores delanteros que hay y sería un grandísimo refuerzo. Otra cosa es que sea necesario o que encaje", aclaró.

Ver también: Neymar, protagonista del mercado de fichajes en Europa

Asimismo, quiso mandar un consejo a Riqui Puig, una de las joyas de La Masía, que el año pasado mostró su intención de poder salir del Barcelona ante la falta de oportunidades en el primer equipo.

"Que siga jugando en el Barça B y aproveche cada partido que tenga. Si sube al primer equipo, igual, que aproveche cada partido. Tiene que confiar en su talento y aprender de los que tiene al lado", concluyó Iniesta.