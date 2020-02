"Lo hemos intentado hasta el final", dice Zidane

El Real Madrid cayó eliminado este jueves en cuartos de final de la Copa del Rey tras caer 4-3 en su casa ante la Real Sociedad, a pesar de que "lo hemos intentado hasta el final", afirmó el técnico blanco, Zinedine Zidane.

"La sensación es mala porque perdemos el partido en nuestra casa, pero lo hemos intentado hasta el final", dijo Zidane en rueda de prensa tras el encuentro.

"Nuestra segunda parte fue mucho mejor, aun con el 1-4 lo hemos intentado hasta el final, no se ha podido", añadió.

Enfrentamiento de este jueves entre Real Madrid y Real Sociedad en el Bernabéu

"El rival ha jugado muy bien y nosotros estuvimos mal en la primera parte sobre todo en la presión y también hemos tenido errores defensivos", explicó el técnico merengue.

"Estoy triste sobre todo por los cuatro goles, tuvimos errores defensivos. Hasta este partido lo hicimos fenomenal, pero hoy no", afirmó Zidane, tras una derrota que corta una racha de ocho de victorias consecutivas.

La derrota "no va a cambiar nada en lo que nos toca por delante, vamos a seguir con lo que estamos haciendo", afirmó Zidane, insistiendo en que "hay que decir la verdad, no le gusta a nadie la derrota, pero tenemos un partido el domingo y nos vamos a concentrar en ese partido, tenemos que seguir, no hay más remedio".

"Hicimos errores, pero esto es el fútbol, hay que levantar la cabeza y seguir con fuerza con lo que estamos haciendo", concluyó.