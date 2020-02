Vinicius le cierra la puerta al PSG: "No hay ninguna opción. Yo quiero seguir en Real Madrid"

Vinícius Jr. parece ir encontrando su buena forma como jugador del Real Madrid. El veloz futbolista brasileño fue el más sobresaliente del club blanco, pero su juego no fue suficiente ya que quedaron eliminados de Copa del Rey ante el Real Sociedad.

Luego de la eliminación, Vinicius valoró la caída en cuartos de final del torneo copero y, además, dejó claro que no le interesa en lo absoluto el interés del París Saint Germain por sus servicicios.

Vinicius dice que quiere seguir en el Real Madrid

Juego defensivo de Real Madrid: "Es difícil. Estábamos invictos en casa. El único partido que no podíamos perder y perdemos. Lo mejor es que seguimos hasta el final".



Su estado de forma: "Estoy llegando a mi nivel como la temporada pasada, que en enero-febrero llegué muy bien. Seguir así y sin lesiones".





El vestuario tras la debacle: "Todos estamos muy tristes. Nunca hablamos después del partido. Lo hacemos en Valdebebas. Mañana vamos a ver".



Apoyo de Zidane: "Siempre me ha dado la confianza que necesito y dándome oportunidades".



El interés del PSG: "No hay ninguna opción. Yo quiero seguir en el Real Madrid".



Balance del partido: "No hemos estado bien en muchas fases del partido y la Real juega bien al fútbol. Es un partido solo y se nos complicó".