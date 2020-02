Real Madrid visita a Osasuna en busca de seguir siendo el líder absoluto de LaLiga

Real Madrid visita la mañana de este domingo (9:00 A.M) al Osasuna por la jornada 23 de LaLiga en busca de un triunfo que lo mantenga líder absoluto.

Te puede interesar: Vinicius le cierra la puerta al PSG: "No hay ninguna opción. Yo quiero seguir en Real Madrid"



El conjunto de Zidane llegará al estadio El Sadar con el objetivo de levantar la cabeza tras la dura eliminación de la Copa del Rey en los cuartoos de final a manos de la Real Sociedad.



Por su parte, Osasuna quiere darle otro golpe al Real Madrid y así terminar de redondear una semana negra para los de la capital española.

Bale regresa a una convocatoria

Gareth Bale regresa a una convocatoria de los merengues, para el duelo en Pamplona, luego de haberse perdido los cuatro últimos partidos, anunció el club blanco.



Víctima de una entorsis en el tobillo hace dos semanas, el astro galés se perdió dos partidos de Liga y otros dos de la Copa del Rey, el último el que supuso la eliminación del Real Madrid ante la Real Sociedad el pasado jueves (4-3).

LA CONVOCATORIA COMPLETA DEL REAL MADRID PARA OSASUNA



Bale estaba en condiciones físicas de jugar los tres últimos partidos de su equipo, pero no fue incluido ni para ocupar el banco por el técnico Zinedine Zidane, con el que mantiene una relación tensa desde el inicio de la temporada.



"Gareth está ahí y yo soy feliz cada día que puedo contar con él", afirmó el técnico galo este sábado en conferencia de prensa.



"Sé qué respuesta quieren ustedes, pero tengo 25 jugadores y debo hacer mis elecciones. No hay ningún problema (...) en las últimas convocatorias no ha estado, pero voy a contar con Bale", añadió Zidane.



El Real Madrid es líder liguero y disputará contra el Manchester City los octavos de final de la Liga de Campeones los días 26 de febrero y 17 de marzo.

Probables alineaciones:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Rubén García; Carmona, Arnaiz.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale o Vinicius y Benzema.



Zidane presentará cinco cambios con respecto al equipo que fue eliminado de la Copa del Rey ante Real Sociedad.