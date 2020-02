Emery en France Football: "En París perdí la ocasión de ser el mejor entrenador del mundo"

El antiguo entrenador español del París SG, Unai Emery, confesó este lunes a la revista France Football que en la capital francesa "desaprovechó la oportunidad" de convertirse "en el mejor entrenador del mundo".

"En París desaproveché la ocasión de convertirme en el mejor entrenador del mundo", confesó el técnico vasco, ganador de una Ligue 1, dos Copas de Francia y dos Copas de la Liga en sus dos cursos en el banco del Parque de los Príncipes.



Pero en ambas temporadas se despidió en octavos de final de la Liga de Campeones; en 2017 contra el FC Barcelona y un año después contra el Real Madrid.



"El primer año, en octavos contra el Barcelona hicimos un primer partido de muy alto nivel (4-0). En la vuelta caímos porque el VAR aún no existía (6-1). Fuimos claramente eliminados por decisiones arbitrales", declaró el antiguo técnico del Sevilla.

La cara de Emery tras la terrible eliminación del PSG ante el FC Barcelona en el Camp Nou.



"El segundo año, contra el Real Madrid, perdimos ante un equipo que firmó un triplete histórico", añadió sobre las tres Champions consecutivas ganadas por el club blanco.

Emery confesó que para convencer a Neymar de que fichase por el PSG le dijo que "se haría un equipo en torno a él (...). Si no, no hubiera venido".



Sobre su reciente experiencia fallida en el Arsenal, Emery señaló que los 'Gunners' eran "un club en caída dos años antes" de su llegada. "Frenamos esa caída y comenzamos a enderezar el club con una final de Europa League y un quinto puesto en la Premier, a sólo un punto del Tottenham, después de que los 'Spurs' sólo sumasen punto en las últimas cinco jornadas".



Emery apuntó a la pérdida de sus cuatro capitanes; Laurent Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey y Nacho Monreal para explicar el discreto inicio de temporada 2019-2020 que le costó el puesto en noviembre.