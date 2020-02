Directivo del Liverpool y su dardo a Coutinho, quien que tiene las puertas del club cerradas

Philippe Coutinho (27 años) no pasa su mejor momento como futbolista, a dos años de haber dejado el Liverpool, donde se consagró como la figura del equipo, incluso por encima de Salah.

El crack brasileño, actualmente prestado en el Bayern Munich por el FC Barcelona, no ha encontrado su mejor versión desde que salió de Anfield, escenario en el que ha vuelto a ser puesto por la prensa.

Pero ese rumor ha sido desvirtuado de forma categórica por el director deportivo del Liverpool, Peter Moore, quien fue más allá y aplaudió la venta de Philippe Coutinho al Barcelona.

Es más, destacó que tras la salida del volante brasileño, el equipo inglés solo perdió “un partido más el resto de la temporada”.

Coutihno no regresará y dice "no miro atrás"

Moore aseguró que la marcha de Coutinho significó un punto de quiebre en la estructura de Liverpool. "Si nos acordamos, cuando se fue hace dos años, hubo un cambio completo en el estilo de juego y apenas perdimos un partido más en el resto de la temporada", dijo Peter Moore al grupo de aficionados del Liverpool en Ciudad del Cabo.





El ejecutivo de los ingleses se refería a la venta de Coutinho al Barcelona en enero de 2018 por unos 150 millones de euros contando variables.



Sin embargo, lo expuesto por Moore no es cierto y el Liverpool, tras la marcha de Coutinho, perdió tres partidos en Premier League contra el Swansea City, el Manchester United y el Chelsea.



Además, cayó en la FA Cup, en la vuelta de semifinales de la Champions League ante el Roma y en la final del 2018 contra el Real Madrid.



"No quiero faltar al respeto a Coutinho, pero él tenía una forma diferente de entender el fútbol. El dinero que nos dio sirvió para traer a Alisson Becker", apuntó el directivo de los ingleses.

Coutinho era feliz en el Liverpool, hasta que el FC Barcelona se le metió en sus ojos.

Coutinho, por su parte, aduce que no piensa volver al equipo de Jürgen Klopp. "El Liverpool está volando. No me sorprende por su fantástico equipo y entrenador. Estoy muy feliz por ellos. Tengo muchos amigos allí, así que estoy muy feliz por ellos, pero eso es todo. No miro hacia atrás. Tomé otro camino y estoy en otro viaje", explicó.