Pep Guardiola: "Si no eliminamos al Real Madrid, me despedirán"

Los cruces de octavos de final de la Champions League están cada vez más cerca y uno de los duelos más atractivos es el de Real Madrid ante Manchester City (el 26 de febrero).

El equipo ingles que dirigie Pep Guardiola no pasa por su mejor momento, pues en la Premier League están siendo ampliamente superados por el Liverpool, que apunta a ser el nuevo campeón.

Pep Guardiola habló ya de lo que será su eliminatoria ante el Real Madrid en la Champions y sorprende al afirmar que se juega su futuro.

"Si no ganamos al Real Madrid, vendrán el propietario o el director deportivo y me dirán: "No es suficiente, queremos la Champions League" y me despedirán y yo les diré: "De acuerdo, gracias, ha sido un placer", teatralizó el entrenador catalán, Pep Guardiola, en una entrevista concedida a 'Sky Sports'.

Pep destaca que los valores que rigen el deporte, donde dice que el mensaje que se está mandando no es el adecuado. Para él no solo se trata de ganar títulos. Hay algo más.

"Estamos dando un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, que solo cuentan los trofeos. La gente cree que si eres Guardiola o Klopp lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible. A veces hay adversarios y otras, símplemente no se puede ganar", expresó.

En este sentido, apuntó: "Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas, un éxito. Si fuera así, los más de cien años del Manchester city serían un desastre y eso no es cierto".

NO SE CONSIDERA EL MEJOR

Muchos afirman que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo. La cantidad de títulos que ha conquistado hablan por sí solos, pero el español mantiene los pies en la tierra.

"¿Qué quiere decir ser el mejor? Nunca me he sentido el mejor, ni siquiera cuando gané los seis títulos seguidos y el triplete con el Barça. Gané porque tenía jugadores extraordinarios, pero hay entrenadores fantásticos que no tiene estos jugadores y no entrenan en grandes clubs. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré", detalló Pep.



Manchester City se medirá ante Real Madrid en octavos de final de la Champions League.

Hablando de que le den otro club, Pep Guardiola ha sonado con fuerza en las últimas horas como el gran candidato para dirigir a la Juventus en la próxima temporada. Incluso se habla de una posible llegada de Lionel Messi.

OTRAS PREGUNTAS A PEP

Juego del equipo:

"Incluso los partidos que perdimos jugamos muy bien. sabemos lo que hacemos. Este año trabajamos incluso más duro que el pasado año cuando ganamos todos los títulos nacionales. Los jugadores quieren jugar bien, sufren cuando se pierden partidos".

¿Importa que los otros equipos le vean como un perdedor?

"Por supuesto que no importa lo que diga la gente, yo hago las cosas para ganar cada competición. Los otros equipos del Manchester City de hace años no eran perdedores. Un jugador de tenis que pierde una final de Gran Slam no es un perdedor. Simplemente hay que mejorar un poco más. Tienes que estar orgulloso de hacer todo lo que puedas. Enviamos un mensaje erróneo a las nuevas generaciones si les enseñamos que solo la victoria importa".

¿Qué necesita para acortar el año próximo la distancia con el Liverpool?

"No esperar que ellos pierdan puntos".

¿Por qué desea que Messi se retire en el Barça?

"Porque soy un aficionado del Barcelona (ríe). Me encanta el Barcelona. Él se va a quedar ahí y tiene que hacerlo para acabar su carrera en ese increíble equipo. Ese es mi deseo".