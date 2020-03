Busquets se rinde al Real Madrid: "No hemos logrado salir del saque de puerta"

El centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets, lamentó, tras la derrota su equipo contra el Real Madrid en el Clásico (2-0), este domingo en el Santiago Bernabéu, que su equipo no lograra sacar ventaja en el primer tiempo.



"Hemos hecho una primera parte muy buena, hemos tenido ocasiones claras, hemos apretado adelante, pero la segunda parte ha cambiado, nos ha costado más salir desde atrás, hemos perdido balones que ellos han aprovechado para venir arriba con su público, y desgraciadamente nos han hecho el gol del 1-0", señaló el volante.



Sergio Busquets resaltó la fuerte presión a la que fue sometido su equipo por el Real Madrid, lo que le valió para quedarse con el clásico.

Se rinde al juego del Real Madrid

"No hemos logrado salir del saque de puerta en algunos momentos, cuando ellos presionaban mano a mano. Cuando te presionen así, está claro que si sales tienes mucha ventaja, tienes casi todo el campo, pero si no lo haces, te viene el peligro. No estábamos acertados, y hemos corrido ese riesgo", dijo.





"Al final, ha sido por dinámicas. La primera parte parecía que nosotros estábamos mejor, pero en la segunda parte fueron ellos. Es así, no creo que sea cosa de estado físico", añadió.