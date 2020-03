Vinicius: "Es mi mejor noche en el Madrid, siempre trabajo mucho y hoy me llegó"

Vinicius Junior fue la gran figura en la victoria del Real Madrid 2-0 sobre Barcelona en el clásico de la liga española y se convirtió en el nuevo líder de la competición.

El brasileño marcó el primer tanto del duelo y explotó al Bernabéu que se rindió a su joven futbolista. Vini fue uno de los jugadores del club blanco que más intentó en el partido.



Tras el duelo habló con la prensa y comentó que: "Es mi mejor noche en el Madrid. Siempre trabajo mucho y hoy me llegó. Busqué la portería, no el centro. Reivindicó el gol porque fui a tirar a portería y Piqué tocó el balón".





Además contó lo que Zidane les pide partido a partido y lo que buscó en el clásico ante Barcelona que los dejó líderes de la liga española con 56 puntos, uno más que los culés.



"Seguimos con nuestro trabajo haciendo lo que Zidane nos pide. Juego en el mejor equipo del mundo y siempre quiero ver a la afición feliz", dijo el brasileño.

Sobre el pase de Toni Kroos: "es un buen pase (de Toni Kroos), que siempre hacemos durante los entrenamientos y hoy salió y pude marcar".



Nada más marcar, el joven brasileño se besó el escudo "porque el Madrid es el mejor equipo del mundo y siempre quiero hacer a la afición feliz".



El segundo tanto del partido lo marcó otro inesperado jugador, Mariano Díaz, al dominicano solo le bastó un minuto para marcar el tanto que mató el clásico.