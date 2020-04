Precontrato firmado: Messi tendría un acuerdo con el Manchester United

Lionel Messi y su futuro son noticia en medio de la crisis que se vive a nivel mundial por la pandemia del coronavirus.

Y es que Luis Omar Tapia, reconocido periodista y narrador chileno, ha sorprendido en su cuenta de Twitter al anunciar que Messi saldrá del FC Barcelona.

Tapia da por hecho que Messi tiene firmado un precontrato por tres años.

"Urgente. Acuerdo entre Messi y Manchester. La Pulga tiene precontrato por 3 años. Messi dijo que es la mejor forma de pagarle al Barça en este momento difícil", dice Tapia.

Asimismo, dio a conocer la cifra por la que se llevaría el traspaso de Lionel Messi rumbo al Manchester United. Se trata de 130 millones de dólares, es decir, 118 millones de euros.

"Se estima que el pase es de 130 millones USD. Messi se vuelve a ver con Pep, en el clásico vestido de rojo. (Abril- 1-2020)", agregó Luis Omar Tapia.

LA MOLESTIA DE MESSI CON EL BARCELONA

El capitán del Barcelona, Leo Messi, anunció el pasado lunes en un comunicado que los jugadores del club azulgrana aceptaron bajarse el sueldo un 70% ante la situación creada por la pandemia de coronavirus, y que harán aportaciones para que el resto de empleados cobren el 100% del sueldo.



Lionel Messi ya no estaría a gusto en el Barcelona y menos tras lo ocurrido con sus salarios.

"Ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo, mientras dure esta situación", afirmó Messi en un comunicado en Instagram.

El capitán azulgrana se mostró molesto por las informaciones que ponían el foco sobre la primera plantilla de fútbol por su demora en aceptar la propuesta del club de rebajas salariales mientras dure la situación creada por el coronavirus.

"Queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada de sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido", aseguró Messi.

"Por ello, no deja de sorprendernos que desde dentro club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos", añadió la estrella argentina del Barça, que sin duda se mostró muy enfadado.

ABIDAL HIZO ENOJAR A MESSI

Las broncas de Messi con el Barcelona no es un tema reciente. Eric Abidal también hizo enojar al argentino cuando Ernesto Valverde fue despedido como entrenador.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”, dijo Abidal sobre la salida de Valverde.

Esto no le gustó para nada a Messi y tuvo que salir al paso para aclarar las cosas.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien”, dijo.

Según Messi, “los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que tomar”.

Lo que aparentemente más ha molestado al 10 blaugrana es poner en un mismo saco a los jugadores que no querían a Valverde. “Creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, concluyó.