El goleador argentino que tuvo a Cristiano Ronaldo de recogepelotas: ''Se hablaba todo el tiempo de él''

El sexto máximo goleador de la historia de San Lorenzo de Almagro y uno de los ídolos históricos de la Universidad Católica de Chile, el argentino Alberto Acosta, confesó que no tuvo el privilegio de compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, pero que el luso sí le sirvió como recogepelotas.

Mejor conocido como 'El Beto', es un exdelantero que se consagró campeón de la liga portuguesa con el Sporting después de 17 años de sequía y además levantó la Supercopa de Portugal. Estos logros causaron una gran admiración en un joven CR7 mientras cumplía su función fuera del verde césped.

''No tuve la suerte de jugar con él (Cristiano). Cuando yo me vine, él debutó al año siguiente'', comenzó contando Acosta en una entrevista para ESPN y antes de revelar un grato recuerdo que guarda del ahora astro portugués.

''En mi época, Cristiano era un alcanzapelotas, él lo contó en una entrevista cuando le preguntaron. Siempre dice que le daba placer ver a ese equipo que se consagró campeón después de 17 años'', dice con orgullo el exgoleador del fútbol argentino.

'El Beto' se refirió a lo que vino después para Ronaldo, ya que lo pintaban como crack a su corta edad. ''Se hablaba mucho de Cristiano, de un joven que la rompía también. Se hablaba todo el tiempo de él''.

Anécdota de Martín Liberman

El polémico periodista de Fox Sports Argentina dio detalles hace uno meses sobre una charla que mantuvo con Cristiano Ronaldo y en el programa 'Nunca es tarde' contó cómo fueron los comienzos del delantero en el Sporting y la influencia de Alberto Acosta.

''Cristiano me contaba que él era muy flaquito y que se metía en las noches cuando estaba cerrado el club de Portugal, se trepaba por las paredes para ir al gimnasio cuando no había nadie. Esto lo hacía porque los jugadores, entre ellos el Beto Acosta, lo molestaban de que era muy flaquito y que no iba a llegar a nada'', comentó Liberman, entre risas.

''Lo mandaban a tirar la basura, él paseaba con el carrito y los jugadores adultos del primer equipo lo cargaban como que iba en un Ferrari. 'Tranquilo, voy a tener la propia', habrá dicho él. Y ahora tiene tres o cuatro. Yo lo miraba admirado por las cosas que contaba'', añadió el reportero.

Caber recordar que Cristiano debutó con el Sporting en la temporada 2002-03 mientras que 'El Beto' abandonó el equipo en el 2001 tras disputar tres temporadas y volver a San Lorenzo para luego retirarse en 2008 con el Fénix.