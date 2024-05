Mauricio Dubón: “Me llena de orgullo ser centroamericano; quiero hacerlos sentir orgullosos”

¿Cómo te sientes luego de haber conseguido cuatros hits ante Detroit?

Súper bien. Lo tenía en la mente porque siempre llegaba a tres, pero no podía lograr el cuarto, después quería el quinto, no se pudo, me siento excelente.

En Honduras piden que estés en la novena en todos los partidos ¿qué opinas?

Gracias por el apoyo a mi gente en Honduras; sin embargo, uno no puede controlar como jugador. Yo solo trabajo y ahorita se me están dando las cosas y no me preocupo por lo que pueda pasar mañana. Poco a poco y no hay que desesperarse.

En los últimos 35 partidos has tenido mejores números que Jake Meyers que juega en tu posición ¿qué puedes decir de eso?

A veces uno solo trata de dar lo mejor y no te puedes poner a pensar en esas cosas. Es parte del béisbol y mi carrera ha sido así. Nada ha sido fácil para mí y no tiene porqué cambiar ahora.

¿Por qué has jugado la mayoría de partidos de jardinero central?

Es como cuando uno va a su trabajo y es bueno en una cosa, pero el jefe te pone a hacer otra cosa, es cuestión de seguir instrucciones.

¿Háblanos de tu guante dorado?

Es un orgullo poder tenerlos con ese parche dorado y lo voy a tener toda la vida. Yo siempre de niño soñé con poder enseñarle a la gente algo respectivo del valor que tengo en el guante.