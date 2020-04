"Cristiano Ronaldo es algo construido, Messi es Jordan, Federer o Maradona, algo que no volveremos a ver"

Antonio Cassano fue tajante y contundente a la hora que se le preguntó sobre la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una entrevista con Sky Sports.

El ex futbolista que tuvo un breve paso por el Real Madrid, explicó su punto de vista y apeló a un ejemplo brutal para definir por qué Messi es mejor.

Antonio Cassano es considerado como uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid, llegó entre bombos y platillos en 2006 y se fue por la puerta de atrás un año más tarde.



"Lo de Cristiano Ronaldo es algo construido, Leo Messi es Michael Jordan, es Roger Federer, es Diego Maradona. Es algo que nunca más volveremos a ver en nuestras vidas", afirmó Cassano.

Y siguió: "No niego que Cristiano Ronaldo es un campeón total, pero nunca estará al nivel de Leo Messi. Es la verdad y no hay que ofenderse. Messi tiene el talento basado en la madre naturaleza. Lo elegiré siempre por encima de Ronaldo".



Cabe destacar ya que estamos hablando de Antonio Cassano, que uno de sus hijos se llama Lionel, en honor al crack argentino del FC Barcelona.

OTROS "PALOS" PARA CR7

Hace menos de una semana, en diferentes entrevistas, David Beckham y Wayne Rooney, ambos leyendas del Manchester United, aseguraron que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo.

"Messi es único como jugador y no hay otro como él", expresó Beckham, actual propietario del Inter de Miami de la MLS.



Mientras que Rooney aseguró, "A pesar de mi amistad con Cristiano, iría con Messi. Y es por la misma razón por la que me encantaba ver a Xavi y Scholes. Es esa calma, no recuerdo a Messi golpeando la pelota tan fuerte como podía. Simplemente la hace rodar, lo hace muy fácil".