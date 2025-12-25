PSG le pone las cosas claras a Dembélé: el francés no está contento, pide una renovación y el club toma decisión

Sin embargo, en el presente está muy lejos de aquel nivel del francés. El inicio de la nueva temporada ha sido complicado para <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/dembele-premio-the-best-fifa-ganadores-psg-lamine-yamal-mbappe-AP28634765" target="_blank">Dembélé</a></b>, afectado por varias lesiones musculares que le impidieron tener continuidad. La falta de ritmo se notó en el campo y su impacto ha estado muy por debajo de lo esperado.Este bajón futbolístico empieza a generar tensión en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/psg-prepara-contrato-nunca-antes-visto-futbol-blindar-luis-enrique-sextete-europa-GP28725704#image-1" target="_blank">PSG</a></b>. El club tiene en agenda varias renovaciones contractuales ligadas al rendimiento, y la situación de <b>Dembélé </b>aparece como una de las más sensibles. Su escaso tiempo de juego y la irregularidad han encendido las alarmas en París.