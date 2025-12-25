PSG le pone las cosas claras a Dembélé: el francés no está contento, pide una renovación y el club toma decisión

Ousmane Dembélé fue una de las grandes figuras del fútbol mundial la temporada pasada. Su rendimiento resultó clave para que el PSG firmara un año histórico, conquistando todos los títulos posibles: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa, Champions League, Supercopa de Europa y la reciente Copa Intercontinental ante Flamengo. A ese éxito colectivo se sumaron premios individuales de enorme prestigio. El francés se quedó con el Balón de Oro y el The Best, un reconocimiento que lo consagró como el mejor jugador del planeta y elevó su estatus dentro y fuera del club parisino.

Sin embargo, en el presente está muy lejos de aquel nivel del francés. El inicio de la nueva temporada ha sido complicado para Dembélé, afectado por varias lesiones musculares que le impidieron tener continuidad. La falta de ritmo se notó en el campo y su impacto ha estado muy por debajo de lo esperado. Este bajón futbolístico empieza a generar tensión en el PSG. El club tiene en agenda varias renovaciones contractuales ligadas al rendimiento, y la situación de Dembélé aparece como una de las más sensibles. Su escaso tiempo de juego y la irregularidad han encendido las alarmas en París.

Además, el malestar no se limita a lo deportivo. Desde el entorno del jugador se habría solicitado una cifra considerada excesiva para renovar su contrato, una postura que no cayó bien en la dirigencia. Según informó L’Équipe, las negociaciones están actualmente estancadas, pese a que su vínculo se extiende hasta junio de 2028. En el club entienden que, para asegurar su continuidad a largo plazo, Dembélé debe volver a un nivel similar al que mostró cuando fue decisivo en la temporada dorada. El crédito existe, pero no es ilimitado, y el 'Mosquito' tendrá que demostrar que se merece el aumento que pide.