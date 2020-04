"Cristiano Ronaldo es mucho más completo que Lionel Messi"

Diego Forlán los enfrentó a ambos y compartió vestuario con uno de ellos. El uruguayo eligió quien es más completo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Todo esto lo hizo en una entrevista con DirecTv y explicó el por qué escogió a CR7 por encima del astro del FC Barcelona, actual Balón de Oro.

Forlán los enfrentó a ambos cuando era jugador del Atlético de Madrid, con Cristiano Ronaldo fue compañero en el Manchester United.



"Siempre digo lo mismo, si va a analizar características de cada uno, digo que Cristiano Ronaldo es mucho más completo que Messi", comenzó diciendo Fórlan.



Y siguió argumentando del por qué eligió a Cristiano: "Por más que Lionel Messi es zurdo, le pega muy bien con la derecha. Eso que para el zurdo es más complicado pegarle con la otra pierna, que para un derecho pegarle con zurda, no pasa con él. El zurdo bueno no necesita la derecha y por eso la comparación con Maradona, a veces, no digo que uno sea mejor que el otro".





Forlán fue compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, cuando el portugués comenzaba su carrera en el máximo circuito, así lo recordó el uruguayo.



Cristiano antes era mucho de bicicletas le gustaba el 'firulete' y lo practicaba, mientras yo estaba haciendo otro trabajo. Luego le agarró gusto al gol y se dedicó solo a eso”, afirmó.

LAS DURAS PALABRAS DE CASSANO

Hace algunos días Antonio Cassano, ex futbolista del Real Madrid, fue consultado sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el italiano dio una respuesta tajante que sorprendió a muchos.



"Lo de Cristiano Ronaldo es algo construido, Leo Messi es Michael Jordan, es Roger Federer, es Diego Maradona. Es algo que nunca más volveremos a ver en nuestras vidas", afirmó Cassano.