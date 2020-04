Las confesiones de Andrés Iniesta y su depresión en 2009: "Era sombrío, lo veía todo negro"  

l exinternacional español Andrés Iniesta habló en un documental difundido el jueves por la noche de los episodios depresivos que sufrió cuando tenía 25 años, poco después de haber conquistado la Liga de Campeones con el Barcelona.

"Los días pasaban y me daba cuenta de que mi situación no mejoraba. No me sentía bien, no era yo mismo. Todo era sombrío, lo veía todo negro", declara Iniesta en ese documental, "Andrés Iniesta, el héroe inesperado", emitido en Rakuten TV.



En 2009, Iniesta acababa de sumar una segunda Champions League a su palmarés, pero perdió a uno de sus mejores amigos, Dani Jarque, defensa del Espanyol fallecido tras un ataque cardíaco.

Andrés Iniesta celebró su épico gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 ante Holanda con una dedicatoria para Dani Jarque.



"Cuando conocí la noticia tuve la impresión de recibir un puñetazo, un golpe muy potente que me dejó KO y que me hizo caer muy abajo. No estaba nada bien", explicó el excapitán del Barça.

En ese documental, que aborda también sus tres temporadas en el Vissel Kobe japonés, Iniesta, de 35 años, revela que llegó entonces a pedir a sus padres si podía dormir con ellos.





"Cuando tu hijo de 25 años viene a verte a medianoche y dice que quiere dormir con sus padres es que no está bien. Me dijo que no estaba bien, le pregunté qué es lo que no funcionaba y me respondió que no sabía, que no se sentía bien", recuerda su padre José Antonio.



Iniesta consultó luego con una psicóloga, Inma Puig, que subrayó el papel determinante que tuvo entonces el entrenador del Barcelona, que era Josep Guardiola, para ayudar al jugador manchego a salir de su depresión.



La carrera de Iniesta en el Barcelona marcó época. Tras formarse en su escuela de La Masía, conquistó con el club azulgrana cuatro Ligas de Campeones, nueve Ligas españolas y dos Mundiales de Clubes, entre otros éxitos.

Luego de su último partido en el FC Barcelona, Andrés Iniesta se sentó en el césped del Camp Nou a recordar todo lo vivido.

Con la selección española sumó dos Eurocopas (2008, 2012) y el gran éxito del Mundial-2010, donde el propio Iniesta pasó a la historia como el autor del gol del triunfo en la final contra Holanda. Tras marcar, mostró una camiseta con una dedicatoria para Dani Jarque.







