FIFA analiza amonestar a los futbolistas que escupan en la cancha

Mientras las grandes ligas intentan llevar a cabo sus proyectos de reanudar el fútbol una vez superen la crisis por coronavirus, el jefe médico de la FIFA, Michel d'Hooghe, se mostró "muy escéptico" sobre el regreso de la competición, en una entrevista con la BBC.

"La situación es diferente en cada país, el pico no se ha alcanzado en todos los sitios al mismo momento, por lo que hoy, 28 de abril, no estamos preparados para volver a las competiciones de fútbol", señaló el médico.

Estima que probablemente "en las próximas semanas" las autoridades nacionales futbolísticas deberían quizás "intentar prepararse para un buen comienzo de la próxima temporada".

"Hay un riesgo y este riesgo no tiene pequeñas consecuencias. Es una cuestión de vida o muerte. Como médico, no hablo en el lugar del organizador de los partidos, pero por el momento, desde un punto de vista médico, soy muy escéptico", añadió el doctor belga sobre jugar este curso.

Podrían amonestar a los que escupan en la cancha

D'Hooghe, que pide que se impongan serias reglas de higiene para regresar a la actividad en el fútbol. FIFA buscará reducir los contagios en el balompié y una de las determinaciones sería amonestar a los que escupan en el campo.

"Es una práctica común en el fútbol. No es muy higiénico y es una buena forma de propagar el virus, así que cuando volvamos al fútbol creo que deberíamos evitarlo al máximo. Quizá se pueda enseñar una tarjeta amarilla", do D'Hooge al diario The Telegraph.

Esta medida ya fue adoptada en Islas Faroe, además de evitar el protocolo inicial y final de saludos y abrazos.