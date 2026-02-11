Internacionales

Wayne Rooney sorprende a todo Manchester United con lo que nadie se anima a decir del aficionado viral: "Lo enviaría a..."

El exfutbolista del Manchester United se fue en contra del aficionado viral que prometió cortarse el pelo si el equipo ganaba 5 partidos seguidos.

    Wayne Rooney destrozó al fiel aficionado del Manchester United que prometió cortarse el pelo si el equipo ganaba 5 partidos consecutivos.
2026-02-11

Wayne Rooney ha estallado contra el fenómeno viral que rodea al Manchester United y que, en su opinión, está desviando el foco de lo verdaderamente importante: el fútbol. El exdelantero de los ‘red devils’ criticó con dureza la atención que está recibiendo un aficionado británico afincado en Castellón que prometió no cortarse el pelo hasta que el equipo lograra cinco victorias consecutivas.

"Lo enviaría al otro lado del país; me está volviendo loco", aseguró Rooney durante su participación en el podcast No Tippy Tappy Football, visiblemente molesto por la repercusión que ha alcanzado la historia.

El reto comenzó en octubre de 2024 y todavía sigue vigente. El United, ahora dirigido por Michael Carrick, encadenó recientemente cuatro triunfos consecutivos y estuvo cerca de poner fin al llamativo desafío.

Sin embargo, el equipo empató ante el West Ham, antepenúltimo clasificado de la Premier League y con Paco Jémez como segundo entrenador, frustrando así la posibilidad de una quinta victoria seguida.

Para Rooney, el protagonismo que ha adquirido esta historia es un síntoma de los tiempos actuales. "Estamos hablando de Carrick y del United intentando ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que estaría devastado si el United ganara el quinto partido, porque de repente es irrelevante", afirmó.

El máximo goleador histórico del club fue aún más contundente al reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en el fútbol moderno: "Ahí es donde han llevado esto las redes sociales: todo gira en torno a un tipo que se corta el pelo si el Manchester United gana un partido de fútbol".

