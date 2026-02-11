Wayne Rooney sorprende a todo Manchester United con lo que nadie se anima a decir del aficionado viral: "Lo enviaría a..."

<b>Wayne Rooney </b>ha estallado contra el fenómeno viral que rodea al <b>Manchester United </b>y que, en su opinión, está desviando el foco de lo verdaderamente importante: el fútbol. El exdelantero de los ‘red devils’ criticó con dureza la atención que está recibiendo un aficionado británico afincado en Castellón que prometió no cortarse el pelo hasta que el equipo lograra cinco victorias consecutivas."Lo enviaría al otro lado del país; me está volviendo loco", aseguró <b>Rooney </b>durante su participación en el podcast <i>No Tippy Tappy Football</i>, visiblemente molesto por la repercusión que ha alcanzado la historia.