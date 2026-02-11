Japón revoluciona su fútbol: la norma que adaptaron para eliminar los empates y así se reparten los puntos

La liga profesional de Japón (<b>J-League</b>) viene llena de sorpresas en su centenario. Este fin de semana, el fútbol nipón arrancó con una gran novedad en la norma de los desempates que podría cambiar las reglas del fútbol tradicional. La <b>J-League</b> adaptó una norma en la que no se permiten los empates en los partidos. Si un equipo iguala después de los 90 minutos, se realiza una tanda de penales para determinar a un ganador. El vencedor consigue 2 puntos, mientras que el perdedor se queda con 1.