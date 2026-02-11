Hansi Flick se acuerda de la caída del Real Madrid previo al duelo contra el Atlético en Copa: "Que le pregunten a ellos"

El FC Barcelona visita este jueves el Metropolitano para afrontar la ida de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Hansi Flick antendió la rueda de prensa para hablar sobre el partido y confirmó que Rashford y Raphinha se pierden el duelo por molestias. Por otro lado, el técnico alemán soltó una tajante respuesta cuando le pidieron su opinión sobre los que intentan desmerecer que su equipo esté en semis sin haberse enfrentado a ningún equipo de Primera División. "Que le pregunten al Real Madrid", sentenció.

Atlético de Madrid "Jugaremos contra un equipo fantástico. Vi el partido de Copa contra el Betis y me sorprendió lo bien que jugaba. Era un buen partido para ver el estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo, me gustó mucho lo que vi. Será un partido duro". Eliminatoria "Los dos partidos decidirán el que llega a la final. Recordando la temporada pasada fue duro, jugamos primero en casa y fue un partido increíble. Son dos partidos que debemos de jugar bien, son más de 180 minutos. Estamos preparados y queremos llegar a la final". Bajas "Tenemos algunos problemas en el equipo, Rashford no podrá jugar. No es una buena noticia, pero creo en mi equipo. En situaciones complicadas, nos crecemos". Raphinha "Paso a paso. Hay que ocuparse de él porque es un jugador que siempre lo da todo, va con mucha intensidad y, cuando nota algo, hay que ir con cuidado. No es que me guste, porque los necesitamos a todos, pero puede pasar durante la temporada. Es un tema de sensaciones. Debes cuidar tu cuerpo y es lo que está haciendo y lo apoyamos".

Extremo izquierdo "Tenemos una idea muy clara de quién jugará y lo está haciendo bien (risas)". Césped del Metropolitano "Jugamos los dos. Si no está bien, no es bueno porque se tiene que cuidar el campo. En España siempre suelen estar los campos en grandes condiciones y espero que mañana esté bien". Más difícil contra el Atlético "Solo me centro en el partido contra el Atlético, no me gusta mirar otras cosas. Para ustedes están bien las estadisticas, pero yo no pienso. El Atlético se merece el respeto porque es un club y un equipo fantástico, con una gran entrenador. Nos gusta ponernos a prueba contra estos rivales". Rivales fáciles en la Copa "Que le pregunten al Real Madrid".

Más de Real Madrid "No me ayuda hablar del Real Madrid. Me ha parecido la respuesta adecuada porque debemos respetar los equipos de Segunda o Tercera, que han hecho una Copa fantástica. El año pasado tuvimos Barbastro, Betis y Valencia. Se trata de respetar a los rivales. Se han clasificado, tienen la calidad y han demostrado que pueden ganar a equipos de Primera. Solo es eso. Solo me tengo que centrar en mi club, equipo, afición y es lo único que me interesa, el resto es gastar energía". Ronald Araujo "Su situación la conocemos y, cuando se ha abierto, todos le dimos apoyo y estuvimos siempre a su lado. Es una persona muy fuerte. Algún día podremos hablar con más detalles. Porque cuando dice que estuvo año y medio en esta situación (depresión), igual también nosotros somos responsables. Nos debemos preocupar de todos los jugadores, no solo de los nuestros. Seguramente, hay cosas que no se han hecho bien y, como entrenador, asumo responsabilidad sobre todos los jugadores, no solo los nuestros. Hay que pensar en nuestros jugadores y en los otros". Lamine Yamal "En este momento estoy muy contento con él porque gestiona bien las situaciones, y en el terreno de juego puede decidir. Es un gran jugador en todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol: diblar, uno contra uno... En los entrenamientos intentamos que mejore aún más cada día. Para mi lo más importante es ese hambre de mejorar".