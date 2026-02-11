Hansi Flick se acuerda de la caída del Real Madrid previo al duelo contra el Atlético en Copa: "Que le pregunten a ellos"

<b>Extremo izquierdo</b>"Tenemos una idea muy clara de quién jugará y lo está haciendo bien (risas)".<b>Césped del Metropolitano</b>"Jugamos los dos. Si no está bien, no es bueno porque se tiene que cuidar el campo. En España siempre suelen estar los campos en grandes condiciones y espero que mañana esté bien".<b>Más difícil contra el Atlético</b>"Solo me centro en el partido contra el Atlético, no me gusta mirar otras cosas. Para ustedes están bien las estadisticas, pero yo no pienso. El Atlético se merece el respeto porque es un club y un equipo fantástico, con una gran entrenador. Nos gusta ponernos a prueba contra estos rivales".<b>Rivales fáciles en la Copa</b>"Que le pregunten al Real Madrid".