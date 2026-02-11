Hansi Flick lo pierde: baja confirmada en el Barcelona para enfrentar al Atlético en la Copa del Rey

El delantero del Barcelona, Marcus Rashford, será baja para el partido de este jueves en la ida de semifinles de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid por unas molestias en la rodilla izquierda, según ha informado hoy el club catalán. La entidad azulgrana anuncia que esta dolencia se deriva de un golpe recibido durante el partido del pasado sábado en LaLiga ante el Mallorca, en el que el británico disputó 67 minutos tras ser sustituido por Ferran Torres.

"El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid", informó el cuadro azulgrana. Rashford no se había ejercitado con normalidad en toda la semana y tampoco lo ha hecho este miércoles en la última sesión previo al duelo contra los colchoneros. El entrenador Hansi Flick tampoco podrá contar con los lesionados Pedri, Gavi, Andreas Christensen y Raphinha.