Hansi Flick lo pierde: baja confirmada en el Barcelona para enfrentar al Atlético en la Copa del Rey

"El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid", informó el cuadro azulgrana.<b>Rashford </b>no se había ejercitado con normalidad en toda la semana y tampoco lo ha hecho este miércoles en la última sesión previo al duelo contra los colchoneros.El entrenador <b>Hansi Flick</b> tampoco podrá contar con los lesionados <b>Pedri</b>, <b>Gavi</b>, <b>Andreas Christensen</b> y <b>Raphinha</b>.