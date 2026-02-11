Internacionales

Hansi Flick lo pierde: baja confirmada en el Barcelona para enfrentar al Atlético en la Copa del Rey

El conjunto catalán visita mañana el Metropolitano para afrontar la ida de semifinales del certamen.

El delantero del Barcelona, Marcus Rashford, será baja para el partido de este jueves en la ida de semifinles de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid por unas molestias en la rodilla izquierda, según ha informado hoy el club catalán.

La entidad azulgrana anuncia que esta dolencia se deriva de un golpe recibido durante el partido del pasado sábado en LaLiga ante el Mallorca, en el que el británico disputó 67 minutos tras ser sustituido por Ferran Torres.

"El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid", informó el cuadro azulgrana.

Rashford no se había ejercitado con normalidad en toda la semana y tampoco lo ha hecho este miércoles en la última sesión previo al duelo contra los colchoneros.

El entrenador Hansi Flick tampoco podrá contar con los lesionados Pedri, Gavi, Andreas Christensen y Raphinha.

Por su parte, el Atlético sigue con las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, pero con la vuelta al grupo de Nico González, ya listo para el encuentro frente a los blaugranas.

Cardoso sigue con su recuperación de una lesión muscular de bajo grado, sufrida justo hace una semana antes del choque de cuartos de final contra el Betis, mientras que Barrios se perderá el segundo de los siete encuentros que estará fuera por la rotura muscular padecida en la parte posterior del muslo derecho el pasado jueves.

En cambio, Simeone recupera a Marc Pubill, ya superada una indisposición, y a Nico González, que esta mañana se sumó al trabajo con el grupo después de no tener minutos en los dos últimos partidos por una sobrecarga lumbar.

