Simeone revela lo que más valora de Flick y cómo le haría daño al Barça: "No puedes sacarle la pelota todo el tiempo"

<b>Parte física de su equipo</b>"Gestionándola, y tratando de tener a los futbolistas frescos para ser un todo y no ser sólo cuatro futbolistas. Hay dos partidos más con los de la Champions, pero los futbolistas tienen un gran trabajo y una gran predisposición para gestionar el calendario".<b>El pase a la final, cuestión de fe</b>"Yo tengo fe siempre, no mañana. La tengo en todo lo que genero, en lo que hago en mi día a día y es algo que hemos logrado transmitir al equipo en todo este tiempo. Y la gente también tiene fe desde antes que llegara yo, de toda la vida. Es nuestra tercera semifinal seguida y a por ello vamos".<b>Clave</b>"Te hablaría de la gente, es importantísima. No determinante porque eso son los futbolistas, pero la necesitamos. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego su energía, la que apareció el otro día. Necesitamos un estadio como normalmente ha sido, debemos transmitirles desde abajo buenas energías y darles un buen partido".