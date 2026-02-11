Simeone revela lo que más valora de Flick y cómo le haría daño al Barça: "No puedes sacarle la pelota todo el tiempo"

Diego Simenoe compareció frente a los medios antes de recibir al Barcelona este jueves en el Metropolitano para disputar la ida de semifinales de la Copa del Rey. El técnico del Atlético de Madrid señaló lo que más valora de su colega Hansi Flick y reconoce que su rival es dominante, pero intentarán hacer un partido perfecto para dar el primer golpe de local.

Baja de Rashford "No estoy pensando en ellos, sino en nosotros, en la baja de Barrios. Necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros". ¿Cómo trastoca la baja de Pablo Barrios? "No hay sustituto para Pablo. La lesión de Johnny nos hace daño. Los jóvenes que han llegado, Rodrigo y Vargas, se están insertando en el grupo, están en fase de adaptación. Rodrigo hizo un hizo un partido correcto el domingo y a eso hay que añadir el día a día. Intentaremos poner en campo los que pueden hacerlo de la mejor manera". Estado de su equipo "Continuamente el espacio del entrenador es el más imperfecto. El partido del Betis fue el que más se acercó a la perfección, aunque para mi los primeros 15 minutos no fueron buenos. Sabemos lo que tenemos para darle a los jugadores de las herramientas. La realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas y en eso estamos". ¿Qué valora más de Flick? "Mantener la línea adelantada, a presionar en campo rival de manera asfixiante y a convencer a sus futbolistas a tomar ese riesgo y jugar de un modo concreto".

Parte física de su equipo "Gestionándola, y tratando de tener a los futbolistas frescos para ser un todo y no ser sólo cuatro futbolistas. Hay dos partidos más con los de la Champions, pero los futbolistas tienen un gran trabajo y una gran predisposición para gestionar el calendario". El pase a la final, cuestión de fe "Yo tengo fe siempre, no mañana. La tengo en todo lo que genero, en lo que hago en mi día a día y es algo que hemos logrado transmitir al equipo en todo este tiempo. Y la gente también tiene fe desde antes que llegara yo, de toda la vida. Es nuestra tercera semifinal seguida y a por ello vamos". Clave "Te hablaría de la gente, es importantísima. No determinante porque eso son los futbolistas, pero la necesitamos. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego su energía, la que apareció el otro día. Necesitamos un estadio como normalmente ha sido, debemos transmitirles desde abajo buenas energías y darles un buen partido".