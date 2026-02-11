Florentino Pérez fracasa y se olvida de la Superliga: Real Madrid y UEFA firman la paz en un comunicado oficial

Real Madrid y la UEFA ponen punto y final a su 'guerra'. La entidad merengue que preside Florentino Pérz y el máximo organismo del fútbol europeo alcanzaron un acuerdo con el que firman la paz luego de varios años enfrentándose por la creación de la Superliga europea. Dicha competención, que encabezaba Florentino Pérez desde 2021, pretendía rivalizar con la Champions League, pero finalmente ha quedado apartada por el bienestar del fútbol europeo, según el comunicado oficial que publicaron todas las partes involucradas.

"Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo".



Cabe mencionar que esta noticia llega cuando ya solo permanecía el Real Madrid, pues el FC Barcelona anunció el pasado domingo que abandonaba el proyecto. La idea de la Superliga nació el 19 de abril de 2021, cuando se hizo oficial que clubes como Real Madrid, Barcelona, Atlético, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham se inscribían como fundadores de la nueva competición, y Florentino Pérez se convertía en el primer presidente de la misma. "Doce de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus Clubes Fundadores", rezaba aquel día el comunicado, anunciando que otros tres equipos se podían unir.