Costa Rica no clasificó al Mundial 2026, pero confirma amistoso de lujo ante una selección campeona del mundo

Las selecciones de <b>Inglaterra </b>y <b>Costa Rica </b>jugarán un partido amistoso el próximo 10 de junio como parte de la preparación del conjunto europeo para el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/plaga-lesiones-brasil-espana-usa-alemania-seleccion-mexicana-problemas-mundial-BM29254324#image-1" target="_blank">Mundial United 2026</a></b>, informó este miércoles la <b>Federación Costarricense de Fútbol</b>.El partido se disputará en una sede por definir en Florida, Estados Unidos, y servirá a los ingleses como fogueo para el Mundial de 2026, en el que competirá en el Grupo L junto a <b>Croacia</b>, <b>Ghana </b>y <b>Panamá</b>.