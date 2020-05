Xavi y Eto'o lo sueltan todo: cuánto le queda a Messi, el fichaje que necesita Barcelona y el Real Madrid

Xavi Hernández y Samuel Eto'o fueron los protagonistas en un live que realizó la FIFA a través de la página Road to 2022. El camerunés fue el encargado de hacer las preguntas y cuentan cómo vivían la previa de los Clásicos ante el Real Madrid.

Ambos recuerdan que coincidieron durante cinco temporadas en el Barcelona y durante ese período ganaron ocho títulos, incluidas dos Champions League.

Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, tanto Xavi como Eto'o fueron figuras en la goleada que le propinaron al eterno rival en el Santiago Bernabéu.

''El 2-6 en el Bernabéu fue una época mágica. Éramos superiores al Real Madrid. Íbamos al Bernabéu sabiendo que les podíamos ganar bien. Pero otras épocas sufrimos mucho porque ellos eran superiores. Nosotros hemos vivido etapas jodidas contra el Real Madrid, con Zidane y Ronaldo en pleno esplendor'', apunta Hernández.

El ahora entrenador habló de la actitud de su excompañero antes de enfrentar a los blancos. ''Me acuerdo que era muy pesada la semana del Real Madrid. Desde el lunes ya me calentabas la cabeza. Sólo vivías para joder al Real Madrid. 'Maki, mírame siempre, que estaré desmarcado' me decías cada día''.

Xavi actualmente dirige al Al Sadd de Qatar y asegura que rechazó una oferta del Barcelona porque todavía no era el momento de dar ese gran paso, cuando despidieron a Ernesto Valverde.

''En enero no era el momento. Estuvimos en conversaciones con Abidal y Oscar Grau. Tuve una propuesta importantísima, pero necesitaba un poco más de experiencia. Entrenar el Barça son palabras mayores. Quiero estar allí y mi sueño es entrenar en el Barça'', sostuvo.

Sobre su estilo de juego, Hernández fue muy claro. ''Me gustan los equipos que no especulan. Que dominan los partidos. Entiendo el fútbol como un espectáculo. Mi propuesta es siempre jugar al ataque. Quiero la posesión, tener el balón, ser protagonistas en el juego''.

Tiempo de Messi en el Barcelona

Eto'o le consultó por la figura de Messi, quien con 32 años se ha convertido en el capitán del Barcelona tras su salida y la de Iniesta. ''Le quedan cinco o siete años todavía. Se cuida mucho. Lo veo jugando otro Mundial. Eso estoy seguro. Entrenar a Messi sería un plus, estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos''.

Por otro lado, Neymar sigue sonando para volver al equipo y Xavi apoya esa idea. ''Futbolísticamente está entre los tres o cinco mejores del mundo. Ojalá vuelva al Barça. Lo he tenido como compañero. Sumaría mucho. Carácter positivo. Sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias''.

Por último, el español habló de los fichajes que necesita el Barça, pero que serían imposibles. ''Con espacios Mané y Aubemayang te matan, pero el Barcelona necesita jugadores que se sepan mover en espacios cortos. Ya voy pensando en jugadores que se adaptarían en el Barça y no es fácil encontrar uno. Samuel Eto'o era perfecto, como ahora lo es Luis Suárez''.