Totti lo confiesa todo: el contrato que le ofrecía el Real Madrid y que rechazó por la Roma

Francesco Totti fue uno de los fichajes frustrados de Florentino Pérez en la era de los 'Galácticos' en el Real Madrid y en una entrevista para la Revista Líbero, el ídolo de la Roma cuenta, por primera vez, el jugoso contrato que le ofreció la directiva blanca, pero que terminó rechazando.

Totti revela el 'insólito' regalo que le dio a Florentino Pérez

Según revela el exdelantero, su llegada al conjunto merengue estaba prácticamente cerrada, pero lo pensó hasta el último segundo antes de tomar esa importante decisión en su carrera.

''Digamos que tenía la intención de ir al Real Madrid a un 80%. Además, en la Roma no era el mejor momento, aunque es cierto que Sensi habría hecho cualquier cosa por mí'', comenzó contando el italiano.

Totti añade que el Madrid le ofrecía cualquier cosa con tal de ficharlo, menos ser el capitán del equipo. ''Pagaban mucho. Me ofrecían mucho, cualquier cosa. Iba a tener un contrato de unos 25 millones. Todo salvo la capitanía porque allí estaba Raúl. Raúl era el jugador que tenía que ganar más. Era el capitán, el símbolo del Real Madrid, era quien tenía que ganar más. Cualquier jugador que llegara, tenía que ganar menos que Raúl''.

Pero el motivo por el cual finalmente le dijo 'no' a esa irrechazabla oferta de los blancos, fue por su amor incondicional a Roma y sus fanáticos.

Totti, dolido con la Roma: ''Me apuñalaron por la espalda''.

''No lo rechazo, lo pienso y lo pienso mucho. Como dije antes, en un 80% iba para allá. Además estaba Ilary que decía: 'Yo dejo todo, voy contigo, tomemos esta decisión'. Pero la decisión fue desde el corazón. Una decisión pensando en la afición, pensando en los amigos, pensando en la familia. Hacer algo diferente de lo que siempre habían hecho otros jugadores. Muchos iban al Madrid, al Barcelona o al Bayern. Me sentía diferente así. Ya era bueno, y además diferente porque siempre estaba con la misma camiseta'', confesó.

No ha disfrutado de Roma

Aunque parezca extraño, Totti, de 43 años, asegura que aún no ha podido disfrutar de la ciudad que lo vio nacer, crecer y triunfar como futbolista.

''Roma disfruta de mí como futbolista y como persona por lo que he hecho. Pero yo no la he disfrutado en la vida cotidiana. Tantas calles, tantos monumentos, tantas cosas que, a día de hoy, no he visto. El Coliseo lo vi por primera vez hace tres o cuatro años... es algo surrealista'', expresó.