Presidente del Brescia: "Estamos todos decepcionados con Mario Balotelli"

El delantero italiano Mario Balotelli "no tiene la mente" en Brescia, el club de la ciudad en la que creció, aseguró este jueves el presidente de la entidad, que se dijo "decepcionado" de esta apuesta perdida.



"Mario es un chico particular y está claro que no tiene la mente con nosotros. Nada muy diferente de lo que ha sido siempre", declaró Massimo Cellino a Tele Lombardia.



"Lo quiero y esperaba que el hecho de estar en casa y la voluntad de volver a la selección le harían bien. Estamos todos decepcionados", añadió.



Mario Balotelli se unió esta temporada al Brescia, el club de la ciudad donde creció al lado de sus padres adoptivos, recién ascendido a Serie A.

Cellino presentando como nuevo jugador del Brescia a Mario Balotelli.

BAJO NIVEL FUTBOLÍSTICO

Pero en un club en dificultades deportivas (20º y último del campeonato), no ha tenido buenas actuaciones, con cinco goles en 19 partidos.



Su temporada también estuvo marcada por algunas incomprensiones con sus entrenadores y, según los medios deportivos italianos, no ha sido muy asiduo a los entrenamientos desde la reanudación el 4 de mayo.





"Sería un error descargar toda la responsabilidad en Mario. Pero hay decepción, probablemente en él también", añadió Cellino