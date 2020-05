The Sun: Los cuatro jugadores que Real Madrid ofrece al United por Paul Pogba

Zinedine Zidane y el Real Madrid no habían insistido tanto en un jugador como lo han hecho con Paul Pogba (27 años). El cuadro madrileño lleva ya varios años tras el fichaje del Campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018.

Esta vez el conjunto español está a las puertas de hacer una locura con tal de complacer el capricho de Zidane de tener a Pogba en su equipo. Y es que este día informa The Sun que el Real Madrid planea darle cuatro futbolista al Manchester United de un solo golpe y llevarse así al galo.

El equipo de la Premier League no ha cedido a ninguna de las ofertas que Florentino Pérez ha hecho hasta el momento, pero esta a simple vista parecería irrechazable.

JUGADORES QUE REAL MADRID OFRECE POR POGBA

Según este mismo medio importante de Inglaterra, los jugadores que el Real Madrid tiene en carpeta para darlos como moneda de cambio por Paul Pogba son: Martin Odegaard (cedido en la Real Sociedad), James Rodríguez, Brahim Díaz y Lucas Vázquez.

El periódico explica que Zidane quiere sí o sí a Pogba y que el Real Madrid va a intentar su fichaje poniendo estos cuatro nombres sobre la mesa para que el United acepte la marcha de Pogba al Real Madrid.



El francés ya ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de salir de Old Trafford y ahí siempre ha aparecido el nombre del Real Madrid como posible destino. El club blanco no está dispuesto a pagar los casi 100 millones de euros que pide el Manchester United por Pogba y según The Sun, incluir esos cuatro jugadores dejaría la operación casi en lo comido por lo servido.