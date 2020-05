Agenda de TV: Partidazos del fin de semana, clásico en Costa Rica y lucha de poder en Alemania

El fútbol no para. Las ligas de Alemania y Costa Rica mantiene encendida la llama del deporte más lindo del mundo y este fin de semana hay un espectacular menú para seguir viendo fútbol en medio de la pandemia del coronavirus.

Son muchos los encuentros de este sábado. Desde tempranas horas de la mañana en Alemania comienza a rodas el balón. Uno de los juegos más atractivos en la Bundesliga es el choque entre Schalke 04 y el Werder Bremen; y otro atractivo es el Wolfsburg vs Eintrach.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA BUNDESLIGA

Mientras que las 10.30 am, el Bayern Munich, líder absoluto del fútbol alemán estará chocando contra el Fortuna. Un partido atractivo. Mientras que el domingo, el Borussia Dortumund cierra la jornada enfrentando al Paderborn.

CLÁSICO EN COSTA RICA

La actividad futbolera en Costa Rica vibra con un torneo que ahora está siendo visto en muchos países del mundo. Los ticos han logrado vencer el Covid-19 poco a poco y tienen este domingo el primer clásico en medio de la pandemia.

Ver. TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE COSTA RICA

En Costa Rica este domingo se juega el clásico entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

La Liga Deportiva Alajuelense donde milita el hondureño Alexander López estará enfrentando al Deportivo Saprissa. Los morados que ganaron en la última jornada le sacan cuatro puntos de ventaja a los "manudos" que cayeron frente al Municipal Grecia.

BUNDESLIGA

SÁBADO

7:30 am Hertha Berlín vs Augsburg

7:30 am Mainz 05 vs Hoffenheim

7:30 am Schalke 04 vs Werder Bremen

7:30 am Wolfsburg vs Eintracht Franfurt

10:30 am Bayern Munich vs Fortuna

DOMINGO

7:30 am Mönchengladbach vs Unión Berlín

10:00 am SC Paderborn vs Borussia Dortmund

LIGA COSTA RICA

SÁBADO

3:00 pm Jicaral vs La U Universitarios

3:00 pm Grecia vs Guadalupe

3.00 pm Herediano vs Santos G.

DOMINGO

3:00 pm Pérez Zeledón vs Limón

6:00 pm San Carlos vs Cartaginés

6:00 pm Alajuelense vs Saprissa (TDTV+)