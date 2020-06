El delantero de la Premier League que rechazó al Real Madrid... ¡por Sergio Ramos!

La última perla de la Premier League, Harvey Elliot, sorprendió al desvelar que recibió una oferta del Real Madrid el pasado mercado de verano, tras convertirse en el futbolista más joven en debutar en la primera división inglesa.

El joven delantero se inclinó por el Liverpool en lugar del conjunto blanco luego de que el Fulham le diera la alternativa de abandonar el club con tan solo 16 años.

El Real Madrid le hizo saber su interés y lo invitó a la capital española para que conociera las instalaciones del Santiago Bernabéu, la Ciudad Deportiva de Valdebebas y a los que podrían ser sus nuevos compañeros.

Sin embargo, el defensor Sergio Ramos fue el principal ''responsable'' para que Elliot eligiera continuar su carrera en Inglaterra y aceptando la propuesta del Liverpool.

Fue el propio atacante quien confesó en una entrevista concedida a The Athletic el motivo por el que despreció al Real Madrid en 2019, pese a que nunca ha tenido contacto con el capitán merengue.

''Le dije no al Real Madrid porque es un club que no me gusta después de lo que le hizo Sergio Ramos a Mohamed Salah'', explicó Elliot, refiriéndose a la lesión que sufrió el egipcio en la final de Champions disputada en Kiev y en la que estuvo involucrada el zaguero español.

Actualidad de Elliot

A sus 17 años, el joven talento inglés evoluciona en el juvenil del Liverpool, aunque combina la categoría que le corresponde por edad con el primer equipo, ya que Jürgen Klopp tiene mucha confianza en su calidad.