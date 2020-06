Zidane, encantado con su dupla Benzema - Hazard: "Para los que les gusta fútbol es un gusto verlos combinar"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró contento de la victoria 3-1 sobre el Eibar este domingo en la 28ª jornada de LaLiga asegurando que "son tres puntos importantísimos" en la carrera por el título.



"Empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte, no estuvimos muy acertados. Me quedo con la primera, son tres puntos importantísimos, ahora faltan diez partidos", dijo Zidane en rueda de prensa tras el encuentro.



La victoria ha permitido a los merengues seguir a dos puntos del líder liguero, el Barcelona, con 30 por disputarse.



Ante el paso atrás dado por el equipo en la segunda parte, Zidane consideró que "puede ser también el 3-0, la primera parte fue muy buena en todo y a lo mejor nos relajamos un poco más en la segunda, pero no hay una cosa en concreto (que lo explique), es un poco de todo".





El encuentro marcó también la vuelta a la competición del belga Eden Hazard, que jugó una hora tras la operación de tobillo a que se sometió en marzo.



"Jugó una hora bien, el golpe (que recibió en el partido) fue un susto, al descanso decía que estaba bien. Está contento con lo que ha hecho y nosotros estamos contentos con su trabajo y el de todo el equipo", aseguró Zidane.



El técnico blanco también elogió la asociación del belga con el delantero francés Karim Benzema.



"Para los que les gusta fútbol es un gusto verlos combinar, vamos a aprovechar y a tratar de subir de nivel", concluyó.