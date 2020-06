Barcelona: La madre de Arthur, molesta en Twitter por las "críticas" de Quique Setién

Arthur Melo es el nombre que más suena en las últimas horas en la prensa internacional y hoy una vez más vuelve a ser protagonista.

Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, habló sobre la supuesta salida del Arthur rumbo a la Juventus, en la previa del partido de su equipo mañana ante el Celta de Vigo por la jornada 32 de la Liga de España.

Arthur no ha podido consolidarse como titular indiscutible con Setién y al parecer el brasileño no ha tenido el protagonismo ni el peso esperado en el Barcelona.

"Hay jugadores que llegan con unas expectativas y no cuajan. Eso pasa en todos los equipos. No digo que pase con Arthur. Desde que está conmigo, ha puesto mucho interés en hacer lo que le hemos pedido. Ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y él ha tratado de hacerlo por todos los medios. Quizás le ha faltado continuidad. No es fácil cambiar a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Eso de manejar el juego en una situación complicada, cuando otros entrenadores le han dicho que no", dijo Setién en rueda de prensa sobre el estancamiento de Arthur en el Barcelona.

SU MADRE LO DEFIENDE

Antes estas declaraciones, la madre de Arthur se pronunció en las redes sociales y se mostró muy molesta.

Al ver esas frases de Quique Setién escritas en redes sociales, Lucía de Mello no dudó en contestar con ironía al estratega azulgrana.

"Dios mío, ahora comenzarán a ponerle defectos al jugador", expresó la madre del brasileño.

Esto es una muestra más de que la relación no es la mejor y que, al menos su madre, no ve en Arthur el problema para su continuidad.

TRASPASO A LA JUVENTUS

Arthur será anunciado como nuevo jugador de la Juventus en las próximas horas, tal como confirmó ayer Mundo Deportivo.

El traspaso andaría alrededor de los 70 y 80 millones de euros, además entra en la operación Miralem Pjanic, que llegaría al Camp Nou.