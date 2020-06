El enigmático mensaje de Piqué tras el amargo empate contra el Celta de Vigo

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, dejó una nueva reflexión tras el amargo empate contra el Celta de Vigo, que se hizo rapidamente viral a través de las redes sociales.

Tras lo sucedido el sábado, en el vestuario azulgrana consideran que los árbitros no están favoreciendo a sus intereses en la lucha con el Real Madrid por el campeonato español.

''We were fated to pretend. To pretend'', escribió Piqué en Twitter. Se trata del título de una canción de la banda estadounidense MGMT y traducida al español como: ''Estábamos destinados a fingir''.

Este irónico mensaje del defensor azulgrana podría estar dedicado a Rafinha por la falta previa que originó el empate del Celta.

Piqué protestó porque entendió que no hubo contacto con el rival como para marcar falta. El propio exárbitro Andújar Oliver, en Radio Marca, consideró que el juez se equivocó al señalar la infracción.

Más tarde, el zaguero escribió otro tuit más amenazante de cara a lo que se viene para el club. ''Recuerda una cosa, somos el Barça y esto aún no ha terminado. Luchar hasta el final forma parte de nuestro ADN. Cabeza alta y el martes, iremos a todas''.

El Barcelona deberá esperar a lo que suceda este domingo en el Espanyol-Real Madrid. Si los blancos consiguen el triunfo tomarán nuevamente la punta y estarán a dos puntos de ventaja del eterno rival.